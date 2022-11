Chi è Maurizio Scanavino, il nuovo dg della Juve

Chi è il nome nuovo della Juve dopo le dimissioni dell'intero CdA e del presidente Andrea Agnelli . Si chiama Maurizio Scanavino , probabilmente il suo sarà un ruolo a scadenza, ma intanto è il nuovo direttore generale della società bianconera. E' un uomo di John Elkann , suo grande amico. Ha 49 anni, è il direttore generale del gruppo Gedi , ruolo che non lascerà.

Scanavino: dal 2004 in Fca

Scanavino è entrato in Fca nel 2004 con il ruolo di direttore di Brand promotion per i marchi della Fiat, di Alfa Romeo e della Lancia. Tre anni dopo, nel 2007, è entrato nel settore editoriale del gruppo come direttore dell'area digitale e marketing della Stampa. La carriera prosegue, nel 2010, con la nome a direttore generale della concessionaria di pubblicità Publikompass.