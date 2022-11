Tebas, attacco personale ad Agnelli sui social: il tweet è clamoroso

Attacco durissimo da parte di Javier Tebas ad Andrea Agnelli, all'indomani delle dimissioni di tutto il Cda della Juve. Il presidente della Liga, che in passato si era già scagliato contro l'ormai ex presidente bianconero per il progetto Superlega, non si è risparmiato e tramite Twitter ha esultato pubblicamente per le sue dimissioni.