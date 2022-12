Abodi: "Situazione Juve? Non è l'unica in Italia: si faccia ordine"

"La situazione della Juventus è soltanto la punta estrema e, per certi versi, anche clamorosa, di un fenomeno su cui non possiamo voltarci dall'altra parte. Occorre assolutamente fare chiarezza". Così, all'Ansa, il ministro dello Sport Andrea Abodi .

Abodi lancia l'allarme: "Il caso Juve non è l'unico in Italia"

Lo stesso Abodi argomenta: "Probabilmente la Juventus non è l'unica, è il momento di mettere ordine e di andare a controllare in maniera più puntuale, perché ci sono società che si comportano in modo estremamente corretto ed altre che, evidentemente, hanno interpretato in maniera troppo particolare le norme e ciò determina un problema anche sul versante dell'equa competizione".