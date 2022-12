Juve, Malagò: "Non mi accodo a chi dà giudizi sommari"

" Juventus ? Bisogna aspettare per dare valutazioni . Non mi accodo a quelli che danno giudizi sommari, né da una parte né dall'altra, è anche giusto evitare campanilismi. Poi vedremo quello che succederà". Dichiarazioni rilasciate all'ANSA, da parte di Giovanni Malagò a margine di un appuntamento a Milano.

Malagò sul caso Juve: "Non do giudizi, sono un pubblico ufficiale"

Lo stesso Malagò, in questo senso, ammonisce: "Io sono un pubblico ufficiale e questo è bene ricordarselo. Proprio per questa ragione, sarei una persona molto poco seria se dessi un giudizio a indagini in corso".