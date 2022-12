Casini: “Caso Juve? Non dico nulla, l'indagine è in corso”

C'è un'indagine in corso, dunque bocche cucite da parte delle istituzioni calcistiche. Lo ha detto chiaramente oggi Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A, che si è riunita in assemblea. Sulla Juve, non ci saranno dichiarazioni. Ricordiamo che a causa dell'indagine si è dimesso l'intero Consiglio d'Amministrazione bianconero, compreso il presidente Andrea Agnelli.

Casini: “Il mio punto di vista è lo stesso di Malagò” Casini dice: “Caso Juve? Il mio punto di vista è lo stesso della massima autorità sportiva che abbiamo in Italia, ossia il presidente del Coni Malagò. C'è un'indagine in corso e non la commentiamo”.