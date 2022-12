Juve, Danilo fa felice Allegri: "Mi vedo sempre di più in quel ruolo"

Danilo , atteso venerdì ad una delle partite più importanti della carriera, il quarto di finale del Mondiale tra la Croazia e il suo Brasile , in conferenza stampa ha spiegato che in futuro sarà sempre più difensore centrale e sempre meno terzino: "Mi vedo in quel ruolo nei prossimi anni".

"Io sono disponibile a tutto, poco importa e l'ho dimostrato diverse volte. Per me è qualcosa di naturale - ha precisato Danilo -. Ma se devo dire dove mi vedo nei prossimi anni, dico difensore centrale, perché è dove mi sono divertito di più . Ma deciderà poi l'allenatore".

Danilo: "Il segreto del Brasile è il sacrificio"

Contro la Croazia, Danilo dovrebbe essere confermato a sinistra se Alex Sandro non recupererà: "Dobbiamo aspettare e vedere se Alex Sandro è disponibile, ma non importa se gioco a destra, a sinistra o al centro della difesa. L'ho dimostrato tante volte. Ho cambiato ruolo al Manchester City ed è successo di nuovo alla Juventus negli ultimi anni, il segreto del Brasile è che i giocatori sono sempre disposti a sacrificarsi per la squadra", ha concluso il giocatore bianconero, sempre più impiegato come centrale da Allegri nella difesa a tre della Juve, particolarmente impermeabile negli ultimi tempi.