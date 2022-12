Juve, Danilo: "Club serio e squadra tranquilla, si sistemerà tutto"

Il difensore della Juventus Danilo ha parlato in zona mista dopo l'amichevole dei bianconeri contro lo Standard Liegi , terminata 1-1. Il giocatore brasiliano è soddisfatto di come ha ritrovato la squadra: "Stiamo bene e con la testa giusta".

Danilo: "Squadra tranquilla e sulla strada giusta"

"Sono tornato tre giorni fa, ho trovato una squadra che sta lavorando bene ed ha la testa giusta e concentrata sul campo e non su quello che succede fuori. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo riprendere quello che abbiamo fatto nelle ultime di campionato ed essere pronti per il 4". Sulle vicende societarie e l'indagine sulle plusvalenze: "Da quando sono qui cerco di prendermi le mie responsabilità. È normale che quelli che hanno vissuto più cose nel calcio mettano la faccia e siano davanti agli altri. Così è la vita, poi noi dobbiamo dare delle risposte in campo. Quello che succede fuori non possiamo controllarlo, però in campo sì ed è quello che cercheremo di fare bene. La Juve è una società seria che sistemerà tutto".