Juve, Milik sempre più decisivo: "Bell'inizio, gol e vittoria"

Non poteva cominciare meglio di così il 2023 per Arkadiusz Milik, mattatore nel match vinto dalla Juventus sulla Cremonese . L'attaccante polacco ha messo il sigillo sulla partita grazie a una punizione realizzata a pochi minuti dalla fine, permettendo ai bianconeri di ottenere una vittoria importante, la settima consecutiva , e rimanendo sulla scia di Milan e Napoli.

Milik, l'entusiasmo social dopo il gol: "Bell'inizio... forza Juve"

Milik ha rimarcato il proprio entusiasmo anche attraverso i social: "Un goal e una vittoria. Bell'inizio... forza Juve". Un post che sottolinea la voglia di essere protagonista nella formazione di Allegri, dove ha già realizzato sette reti tra campionato e Champions. Tra le reaction c'è anche quella di Dusan Vlahovic, al momento fuori per infortunio. Tra i due c'è un ottimo rapporto, rafforzato dalle tante punizioni calciate in allenamento che gli hanno permesso di migliorare la conclusione su calcio piazzato (e i risultati si vedono).

Secondo gol consecutivo, il Napoli è avvisato

Per Milik è la seconda marcatura consecutiva dopo quella realizzata alla Lazio, nel match giocato prima della sosta e vinto col risultato di 3-0. La punta vuole essere sempre più un punto cardine della Juve, in attesa del big match col Napoli del prossimo 13 gennaio che lo vedrà protagonista da avversario proprio sul campo dove ha fatto il suo esordio nel campionato italiano. Lì sì che ci sarà da divertirsi, ma prima c'è l'Udinese per l'ottava vittoria consecutiva: appuntamento a sabato, ore 18.