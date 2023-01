Come sta Di Maria: il messaggio social rassicura i tifosi della Juve

Nel corso del match con tra Juve e Udinese, ha destato preoccupazione la sostituzione di Di Maria al 66'. Non dovrebbero esserci particolari problemi per il calciatore argentino, come ribadito da Allegri nel post gara. Il campione del mondo ha accolto con grande entusiasmo il rientro in campo, come sottolineato in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Abbiamo vinto una partita complicata, grazie al grande impegno di tutti. Felice di essere tornato a giocare nella nostra casa e di sentirmi bene. Grazie per l'affetto ricevuto dai nostri tifosi. E ora continuiamo a lavorare".