Danilo svela i segreti della Juve: "C'è un motivo se vinciamo..."

Il gol realizzato da Danilo contro l'Udinese non ha solo permesso alla Juventus di conquistare l'ottava vittoria consecutiva. La marcatura, pesantissima, è la prima del difensore brasiliano con la fascia da capitano. La stessa appartenuta a Vialli, omaggiato a più riprese dal club nel corso della serata di ieri e dallo stesso calciatore sui social ("questa vittoria e questo gol sono per Gianluca"). E' una stagione importante per Danilo che si sta rivelando sempre più leader della rosa guidata da Massimiliano Allegri, ma soprattutto è un titolare inamovibile: tra campionato e Champions League, infatti, è sempre sceso in campo dal primo minuto. Soltanto in occasione del match con la Salernitana, Allegri gli ha dato fiato facendolo partire dalla panchina, preservandolo per il confronto di Champions con il Benfica.