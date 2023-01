Vent'anni senza l'Avvocato Agnelli, il toccante ricordo della Juve

Il 24 gennaio 2003 moriva Gianni Agnelli, storico presidente della Juventus. Il club bianconero, nel ventennale della scomparsa, l'ha omaggiato con una lettera pubblicata sul sito ufficiale, in cui si legge: "Sono passati 20 anni e sembra ieri. Il 24 gennaio 2003 ci lasciava Gianni Agnelli, e la sua storia immediatamente diventava leggenda. La leggenda di uno dei più grandi imprenditori che l’Italia abbia mai conosciuto, l’epopea di una delle personalità più poliedriche, affascinanti e rappresentative di un’intera nazione. Per noi, però, l’Avvocato era – e sarà per sempre – qualche cosa di più, nei fatti e nei modi".