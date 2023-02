Juve, Allegri dovrà rinunciare a un big per la sfida con la Salernitana

Leonardo Bonucci salterà Salernitana-Juventus in programma martedì prossimo, 7 febbraio , con calcio d'inizio alle 20:45 . Il difensore non prenderà parte alla sfida allo stadio "Arechi" poiché alle prese con un' infiammazione del tendine dell'adduttore lungo . Bonucci, che si appresta a saltare l'ottava partita di fila tra campionato e Coppa Italia, non figurerà, dunque, nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri in vista della gara con i granata. La speranza dell'allenatore toscano è di riaverlo a disposizione per Juventus-Fiorentina ( 12 febbraio, ore 18 ).

Juventus, obiettivo riscatto dopo lo 0-2 casalingo contro il Monza

Nella gara valida per la ventunesima giornata di Serie A mancherà la leadership di Bonucci per cercare di riscattare lo 0-2 all'Allianz Stadium contro il Monza, parzialmente cancellata con la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia grazie al successo per 1-0 sulla Lazio nei quarti di finale. Ai compagni di reparto e di squadra il compito di sopperire alla sua assenza. Pesano sulla classifica i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, la Juve ha necessità di provare a portare a casa l'intera posta per tenersi a debita distanza dalla zona retroscessione. A oggi sono dieci le lunghezze di vantaggio sul Verona terzultimo, che domani, lunedì 6 febbraio alle 18:30, ospiterà al "Bentegodi" la Lazio.