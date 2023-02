Vlahovic in versione Sanremo: la reazione alla partita spiazza tutti

Vlahovic è stato assoluto protagonista della partita vinta ieri dalla Juventus contro la Salernitana . L'attaccante bianconero è tornato al gol in campionato a distanza di quattro mesi , quando il 15 ottobre una sua marcatura decise il derby con il Torino . All'Arechi si è rivelato devastante, con una doppietta e un assist che hanno permesso alla truppa di Allegri di tornare a casa con l'intera posta in palio.

"Lasciatemi cantare" nella serata di Sanremo

Vlahovic ha subito reagito alla prestazione con un post particolare pubblicato su Instagram, in cui ha scritto "lasciatemi cantare". Chiaro il riferimento a Sanremo, nella serata in cui è partito il festival della canzone italiana, ma anche un messaggio che rimanda a una sorta di liberazione dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori dai giochi per due mesi.