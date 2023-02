Juve, bordata di Bergomi ad Allegri in tv: "Deve avere più rispetto"

Non si placano le polemiche dopo la sfuriata di Massimiliano Allegri negli studi di Sky in seguito al pareggio rimediato in Europa League con il Nantes. Il tecnico criticava i presenti in merito al fatto che la Juventus cercasse di vincere sempre di "corto muso". Un aspetto che non è andato giù a Costacurta che nel corso di Sky Calcio Club ha criticato le parole del tecnico bianconero.