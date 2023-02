Juve, le possibili avversarie agli ottavi di Europa League

Dopo la vittoria in casa del Nantes nella gara di ritorno degli spareggi di Europa League , la Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Il sorteggio per le sfide si terrà domani, venerdì 24 febbraio, alle 12 nella sede della Uefa di Nyon.

Juve, ecco le avversarie negli ottavi di Europa League

Ad attendere i bianconeri ci saranno le squadre che avevano già staccato il pass per gli ottavi di finale vincendo il proprio girone. Queste saranno infatti teste di serie e giocheranno la gara di ritorno in casa. Secondo le regole Uefa, le formazioni appartenenti allo stesso campionato non potranno affrontarsi. Di seguito tutte le possibili avversarie della Juventus.