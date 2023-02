Nantes, tre giganteschi striscioni d'insulti alla Juve in curva

I tifosi del Nantes contro la Juve

La curva della squadra gialloverde ha esposto tre giganteschi striscioni che recitavano: «Club de la triche, de la magouille et de la répression. Depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv…», ovvero: «Club di imbrogli trucchi e repressione … 27 anni sempre lo stesso leitmotiv». I 27 anni fanno riferimento all'ultima sfida tra Nantes e Juventus, andata in scena nella semifinale di Champions League del 1996. Anche in quel caso, come stasera, si imposero i bianconeri grazie al 2-0 di Torino ed al 3-2 in Francia.