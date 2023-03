Inter-Juve, le scelte di Allegri: Di Maria ci proverà, Soulé pronto

TORINO - L'enigma Di Maria. Sono trascorsi ormai dieci giorni da quando il fuoriclasse argentino ha concluso sulle gambe la gara d'andata con il Friburgo. Partita vinta 1-0 grazie a un suo strepitoso colpo di testa, ma alla fine Angel Di Maria non ne aveva proprio più, con tanto di crampo sospetto. Il giorno dopo gli esami strumentali avevano escluso lesioni, la decisione in casa Juve è stata però quella di farlo riposare per un po'. Niente Sampdoria, con la certezza di poter contare su di lui a Friburgo. Poi anche in Germania è stato risparmiato, per Di Maria nessun riscaldamento pre-partita sul campo e strada facendo con la qualificazione ormai in tasca non è stato necessario nemmeno chiedergli di levarsi il giaccone. E al termine, Max Allegri era comunque sembrato piuttosto sicuro riguardo al fatto che contro l'Inter avrebbe potuto puntare sull'argentino: «Sta bene, ci sarà». Un cauto ottimismo ribadito pure nella conferenza stampa di ieri («Mi sembra stia bene, valuterò dopo l'allenamento»), anche se di fatto in questi dieci giorni che hanno separato la gara d'andata con il Friburgo e il derby d'Italia in programma questa sera, di fatto Di Maria ha svolto a malapena un solo allenamento con i compagni di squadra.

Fino alla fine

Intanto, però, l’argentino è stato convocato, proprio come per la spedizione tedesca di Europa League: quanto basta per credere o almeno sperare che possa essere della partita contro l'Inter, quanto basta per provare fino all'ultimo minuto a fare in modo che in questo derby d'Italia ci possa essere una Juve con un Di Maria in più. Che, ormai è chiaro, potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Anche perché quando Angel c'è, è tutta un'altra cosa: la trattativa avviata per il rinnovo fa capire come abbia conquistato tutti alla Continassa, l'apertura a un altro giro di giostra c'è ma a fare la differenza saranno progetti e ambizioni della Juve che verrà. Un passo alla volta, Di Maria di sicuro vuole esserci anche stasera contro l'Inter, via social ieri sera ha suonato la carica, pubblicando un post su Instagram senza parole (con tante faccine), lasciando a un'immagine di esultanza grintosa di esprimere il suo stato d'animo. Un altro modo per dire che lui si sente pronto.

Le alternative

Aspettando Di Maria, intanto Allegri ha fatto le sue prove di Juve anti-Inter alla Continassa. E con Federico Chiesa che morde il freno ma che a sua volta deve fare i conti con il fastidio al ginocchio destro, ieri è stato Matias Soulé ad aver agito al fianco di Dusan Vlahovic durante la rifinitura. D'altronde pure Fabio Miretti si è dovuto arrendere, non è stato nemmeno convocato proprio come lo squalificato Moise Kean e l'altro infortunato Arek Milik. Così, se Di Maria non dovesse farcela nemmeno oggi, proprio Soulé rimarrebbe l'unica scelta per non dover forzare troppo su Chiesa: una scelta pure suggestiva perché proprio Soulé anche in patria è individuato ormai da tempo come uno dei potenziali eredi del Fideo, il primo gol segnato domenica scorsa contro la Sampdoria potrebbe anche dargli un carico di entusiasmo in più.