La Juve chiude il bilancio semestrale in perdita: i numeri

La Juventus ha reso noto il documento legato al bilancio semestrale. Nella stessa nota ufficiale dove annunciano di essere sotto indagine Uefa ( clicca QUI per i dettagli ), i bianconeri dichiarano di chiudere il primo semestre 2022/2023 con il bilancio in rosso per 29,5 milioni di euro . Relazione finanziaria che è stata approvata dal CdA della Juventus presieduto da Gianluca Ferrero.

Juve: i numeri del bilancio

Recupero importante per i bianconeri rispetto alla perdita di 112,1 milioni di euro nei primi 6 mesi della scorsa stagione. Numeri positivi per quanto riguardano i ricavi e i proventi che si portano intorno ai 276 milioni, in crescita rispetto ai 223 dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Si abbassano anche i costi operativi a 210,6 milioni di euro (235,6 quelli del primo semestre 2021/2022). Brutte notizie invece per quanto riguarda l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 che ammonta a 333 milioni, rispetto ai 153 milioni al 30 giugno 2022).