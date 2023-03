Caso Juve, domani l'udienza preliminare: trenta azionisti pronti a costituirsi

Lunedì 27 marzo è in programma a Torino l'udienza preliminare dell’inchiesta Prisma sui conti della Juve. In quella sede, si dovrà decidere sul rinvio a giudizio di 12 tra dirigenti e amministratori della ex società bianconera. Oltre a ciò, però, come riporta Calcio&Finanza, ci potrebbe essere una novità: poco meno di trenta azionisti della Juve sarebbero pronti a costituirsi parte civile.