Sentenza Juve: a che ora arriva e quando lo verrà a sapere la squadra

Dalla tarda mattinata, i giudici del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sono ancora in camera di consiglio: al momento non esistono orari comunicati ufficialmente, ma la sentenza è attesa nel pomeriggio. La Juve, impegnata alle 21 a Lisbona contro lo Sporting per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, ne dovrebbe venire a conoscenza prima di scendere in campo.