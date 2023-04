Diretta sentenza Juve: gli aggiornamenti sul processo LIVE

18:15

Uscita sentenza Juve!

È appena uscita la sentenza, ecco il testo completo: "Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, con riferimento al ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del Sig. Fabio Paratici e altri, all’esito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l'effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 - Sezione Disciplinare - del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché con riferimento ai ricorsi presentati, rispettivamente, da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate, ha assunto la seguente determinazione: HA DICHIARATO L’INAMMISSIBILITA’ dell’atto di “intervento ad adiuvandum”, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 28 febbraio 2023, dal sig. Cosimo Pulpito, in proprio, in qualità di tesserato tifoso “Membership” della F.C. Juventus S.p.A. nonché in qualità di Presidente dell’Associazione “Juventus Club Taranto Gigi Buffon”, e, altresì, dell’atto “di intervento ad opponendum”, depositato, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2023, in data 31 marzo), dall’Associazione Club Napoli Maradona “L’Avvocato del D10S” e dal Codacons. Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva; HA RIGETTATO i ricorsi iscritti al R.G. n. 14/2023 (Agnelli/FIGC e altri), al R.G. n. 15/2023 (Paratici/FIGC e altri), al R.G. n. 16/2023 (Cherubini/FIGC e altri) e al R.G. n. 19/2023 (Arrivabene/FIGC e altri); HA ACCOLTO i ricorsi iscritti al R.G. n. 17/2023 (Vellano/FIGC e altri), al R.G. n. 18/2023 (Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio /FIGC e altri) e al R.G. n. 13/2023 (Juventus/FIGC e altri), nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e HA RINVIATO rinvia alla Corte Federale di Appello perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione, in particolare, in ordine alla determinazione dell’apporto causale dei singoli amministratori, fornendone adeguata motivazione e traendone le eventuali conseguenze anche in ordine alla sanzione irrogata a carico della società Juventus F.C. S.p.A.".

18:00

La Juve chiude in positivo

Chiude in positivo la Juve a Piazza Affari, a 0,3618 (+1,06%): dopo un forte incremento sul finale delle contrattazioni è rientrato ai valori normali del giorno, ma con volumi aumentati.

17:45

Quanto vale la qualificazione alla semifinale di Europa League

I bianconeri questa sera affronteranno lo Sporting Lisbona per accedere alla semifinale di Europa League: ecco quanto vale la qualificazione tra le prime quattro della competizione.

17:30

Sentenza Juve, chiusa la Borsa

Si è appena chiusa la Borsa di Milano: una delle ipotesi vuole che la sentenza arrivi proprio dopo la fine delle contrattazioni a Piazza Affari, essendo il club bianconero quotato.

17:28

Ansa conferma: arriva oggi la sentenza

Anche l'Ansa conferma: "Arriverà oggi il dispositivo del Collegio di Garanzia presso il Coni, riunito in camera di consiglio da ieri, sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze".

17:20

Calvo al pranzo Uefa prima della sentenza Juve

Il Chief Football Officer della Juve, Francesco Calvo, ha parlato all'arrivo al pranzo Uefa prima della partita contro lo Sporting e dell'arrivo della sentenza. "Giornata intensa. Siamo in attesa - ha detto ai microfoni di Sky Sport - Fiducia? Vediamo, tanto ormai si tratta di aspettare poco..".

17:10

Juve a Lisbona contro lo Sporting: quando saprà la sentenza?

La Juve scenderà in campo stasera contro lo Sporting: a Lisbona fischio d'inizio ore 21. Gli uomini di Allegri dovrebbero già essere al corrente della sentenza sulla penalizzazione di 15 punti.

16:55

Sentenza Juve, quando e a che ora esce

Dalla tarda mattinata, i giudici del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sono ancora in camera di consiglio: al momento non esistono orari comunicati ufficialmente ma la sentenza è attesa nel pomeriggio. La Juve, impegnata alle 21 a Lisbona contro lo Sporting per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, ne dovrebbe venire a conoscenza prima di scendere in campo.

16:47

Serie A, come può cambiare la classifica dopo i 15 punti alla Juve

Nel caso in cui la sentenza si pronunciasse in favore della Juve e restituisse al club bianconero i 15 punti di penalizzazione, ecco come cambierebbe la classifica di Serie A. La squadra di Allegri passerebbe da 44 a 59 punti, portandosi al terzo posto, in piena zona Champions, dietro la Lazio (61) e davanti alla Roma (56) che passerebbe così al quarto posto.

16:30

Juve, cos'è successo all'udienza al Coni

Giornata intensa al Collegio di Garanzia del Coni per la Juventus: rivivi tutto quello che è successo durante l'udienza a Roma TUTTE LE FOTO

16:25

Sentenza Juve, tutti gli scenari possibili

Nell'attesa della pubblicazione della sentenza sul caso plusvalenze Juve, in arrivo in giornata, ripercorriamo tutti gli scenari possibili dopo il verdetto del processo.

16:17

Processo Juve: in attesa della sentenza

Dopo l'udienza di mercoledì, è attesa la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sul caso plusvalenze della Juve.

