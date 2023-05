Siviglia-Juve, il gesto di Gudelj dopo l'infortunio di Fagioli

Nella mattinata di sabato, Nicolò Fagioli è stato sottoposto all'intervento dopo la frattira della clavicola destra rimediata nella partita tra Siviglia e Juve . Nella semifinale di Europa League , l'italiano era stato costretto a uscire in barella dopo un brutto scontro di gioco contro Nemanja Gudelj . Il centrocampista del Siviglia ha voluto esprimere la propria vicinanza sui social a Fagioli .

Siviglia-Juve, le parole di Gudelj per Fagioli

Infatti il serbo sulle storie di Instagram del suo profilo ha repostato il post dello juventino dove diceva: "Non vedo l'ora di tornare in campo". Poi ha scritto: "Ti auguro un recupero veloce e spero che tu possa tornare presto in campo. Un gesto di fair play mai scontato". Fagioli ha poi risposto ripostando la storia con un "Grazie".

Le condizioni di Fagioli

Per quanto riguardano le condizioni di Fagioli, la Juventus ha pubblicato una nota ufficiale dopo l'operazione: "Questa mattina Nicolò Fagioli è stato operato di osteosintesi della frattura della clavicola destra: l’intervento è stato eseguito dal prof. Roberto Rossi, alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, presso la clinica Sedes Sapientiae; i tempi di recupero sono di circa 2 mesi".