Juve, il messaggio di Di Maria a Soulé per il Mondiale U20

È iniziato ufficialmente il Mondiale U20 in Argentina , con la squadra di casa che ha fatto il suo debutto contro l'Uzbekistan. Tra i giovanissimi della Seleccion c'è anche Matias Soulé , che a causa della convocazione in albiceleste è stato costretto a terminare in anticipo la sua stagione con la Juve . Prima e dopo la partenza, però, l'attaccante classe 2003 ha avuto modo di confrontarsi con due suoi compagni di club.

Juve e Argentina, il messaggio di Di Maria a Soulé per il Mondiale U20

Da un Mondiale all'altro, nel segno Albiceleste. Dopo la vittoria dell'Argentina in Qatar, Soulé ha voluto confrontarsi con due suoi compagni di squadra alla Juve che hanno già avuto modo di sollevare un trofeo internazionale. In particolare, l'ala offensiva bianconera, oltre a interfacciarsi con Paredes, ha voluto condividere il messaggio che gli è stato dato da uno dei suoi mentori alla Juve, come rivelato in un video diffuso da TYC Sports: "Ieri ho parlato con Di Maria e mi ha detto: 'Dai ragazzo che la maglia numero 11 pesa'".