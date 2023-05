Il durissimo sfogo di Allegri in tv: "Io non sono un vigliacco!"

«Ora basta». Max Allegri non si nasconde dietro il condizionamento dei fattori esterni dopo la sconfitta di Empoli, parla di crollo mentale e di opportunità sprecata. Ma non può che lasciarsi andare anche a un inevitabile sfogo, perché vorrebbe una volta per tutte avere chiarezza: «Che finisca questa storia, è uno stillicidio, ci dicano dove deve stare la Juve e facciamola finita. È una mancanza di rispetto per la gente che lavora, è incredibile, che si decida. A questo punto, basta. Non so come siamo arrivati qui, anche io che sembro impermeabile a tutto assicuro che a livello psicologico è stato allucinante. Era meglio se veniva definita due mesi fa, sapevamo di che morte morire e lavoravamo in un certo modo. Così è stato uno stillicidio».