L'Inter vince la Coppa Italia e la Juve si congratula: tifosi inferociti

Tifosi inferociti dopo il tweet della Juve

A pochi minuti dalla vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro la Fiorentina, la Juventus ha pubblicato su Twitter un post di auguri nei confronti del club nerazzurro: "Complimenti all'Inter per la conquista della Coppa Italia". Una iniziativa che non è stata affatto digerita dai tifosi, i quali l'hanno criticata aspramente con commenti negativi del tipo "vergognatevi" o "quando smetteremo di congratularci con chi non si è mai congratulato con noi, e torneremo ad alzare troferi in faccia agli altri?". Ovviamente non è mancata l'ironia da parte dei sostenitori interisti, con uno in particolare che ha risposto: "Grazie, complimenti a voi per i -10 di penalizzazione e auguroni per i prossimi processi". Insomma, nell'era dei social le rivalità non finiscono mai.