Dopo la sconfitta nella sfida contro l'Empoli , la Juve si sta preparando per la 37^ giornata di Serie A, in cui sfiderà il Milan . La gara di andata è terminata per 2-0 a favore dei rossoneri, con i gol di Tomori e Brahim Diaz.

Juve-Milan, quando parla Allegri in conferenza stampa?

Dopo la sconfitta contro l'Empoli in campionato, arrivata nello stesso giorno in cui i bianconeri sono stati condannati alla penalizzazione di dieci punti in classifica, la Juve riparte dalla sfida contro il Milan. Alla vigilia della gara, in programma domenica 28 maggio all'Allianz Stadium, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri presenterà il match. La conferenza stampa è prevista alle ore 14:00 di sabato 27 maggio, dopo la sessione mattutina di allenamento.