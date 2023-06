Allegri alla Juve fino alla fine: palla a Elkann, quando sarà l'incontro

TORINO - «Ci vediamo il 10 luglio». L’orizzonte è già chiaro per Massimiliano Allegri: tra 34 giorni si riparte per una nuova avventura, per la stagione che deve essere necessariamente quella della rinascita della Juve. C’è la data di quando incomincerà il cammino ma, al momento, poco altro: ci sono tanti dossier sul tavolo della dirigenza alla Continassa e il più importante riguarda proprio l’allenatore. Da parte sua, Max non molla, non arretra di un millimetro: è blindato da altri due anni di contratto e si sente l’allenatore del futuro, a dispetto dei rumors e dell’incertezza che accompagnano questa fase e nonostante a Udine sia apparso provato come non mai. Stanco, scarico dopo un’annata tremenda, piena di tensioni, delusioni e soprattutto senza titoli. Motivato e desideroso, però, come ha sempre confermato in questo periodo, di rimettersi al timone della nave per condurla nuovamente al porto sicuro della vittoria. Adesso è tempo di vacanza, di ricaricare le batterie e dedicarsi agli affetti più cari ma sono anche i giorni dei bilanci e delle decisioni. «Prima andrò da mio nipote, poi andrò a Livorno. Io sul piatto metto la mia professionalità, la mia serenità e il mio lavoro, tutto il resto dipende dalla società. Io devo solo mettermi a disposizione, come ho sempre fatto, per il bene della Juventus alla quale sono legato sia professionalmente che sentimentalmente. Non c’è nessuna trattativa in corso per la risoluzione del contratto; dovete chiedere alla società».