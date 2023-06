Danilo è il faro della Juve: i numeri del brasiliano sono una certezza

L'ottima stagione di Danilo: i numeri

La stagione di Danilo è stata più che positiva. Il brasiliano ha guidato con autorità la Juventus, indossando la fascia di capitano sul braccio. Per Allegri, che si avvicina alla conferma sulla panchina bianconera, è stato un faro imprescindibile nelle scelte. A dimostrarlo sono i numeri: Danilo è sceso in campo 54 volte in tutte le competizioni, mostrando una condizione fisica eccezionale. In totale ha saltato soltanto due partite e non per problemi fisici, ma per squalifica: la prima, in Champions League, contro il Paris Saint Germain e la seconda contro l'Empoli in campionato. Danilo ha messo a segno anche tre gol nei match giocati con Udinese, Atalanta e Torino. Alla sua quarta stagione in bianconero, è ormai riconosciuto come un vero e proprio leader da tutto l'ambiente, tant'è che tre mesi fa ha firmato il prolungamento del contratto fino al 2025. Sarà un punto fermo da cui ripartire nella prossima stagione per la Juventus.