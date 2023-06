Vlahovic, infortunio in nazionale: le condizioni

Nazionali sfortunate per la Juventus . Dopo l'infortunio di Rabiot ( leggi QUI le sue condizioni ) in ritiro con la Francia, anche Dusan Vlahovic si è fatto male con la Serbia . L'attaccante era stato convocato dal ct Dragan Stojkovic per i prossimi due impegni della nazionale: prima l'amichevole contro la Giordania , poi la partita contro la Bulgaria valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Vlahovic, il comunicato della Serbia

Questa la nota ufficiale della Federcalcio serba sulle condizioni di Vlahovic: "Per un infortunio, Dušan Vlahovi? non sarà a disposizione del tecnico Dragan Stojkovi? per le partite contro Giordania e Bulgaria". Oggi era il primo giorno del ritiro della nazionale dopo le vacanze passate a Ibiza per Vlahovic.

Serbia, c'è Kostic

La Serbia in attacco aveva già rinunciato anche all'attaccante della Fiorentina Luka Jovic per una frattura al naso e conseguente intervento. Tra gli juventini invece convocato Filip Kostic, colonna della nazionale nonostante gli ultimi mesi in bianconero sottotono.