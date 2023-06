Vlahovic e Gatti insieme in vacanza: la foto che fa sperare i tifosi

Dopo la fine della stagione, è arrivato il momento per molti giocatori di staccare la testa dal campo e pensare alle vacanze. Anche chi è finito al centro di voci di mercato come Dusan Vlahovic non si sottrae dal partire con compagni di squadra della Juve . In questo periodo, infatti, l'attaccante serbo è in vacanza con Federico Gatti , come testimoniato dalla foto postata insieme.

Juve, la foto di Gatti e Chiesa fa sperare i tifosi

Se ormai Gatti rappresenta una certezza per la Juve in vista dell'anno prossimo, lo stesso non si può dire per Vlahovic, ancora in dubbio dopo essere finito sotto i riflettori di tante squadre d'Europa, tra cui il Bayern Monaco. Ma la foto postata sulle storie di Instagram con l'amico e compagno di squadra in bianconero fa sperare i tifosi riguardo una sua permanenza. I due sono ritratti mentre si tuffano in mare da una barca, con Vlahovic che commenta con due emoji degli aerei e tre puntini di sospensione. Magari l'intenzione del serbo non è solo quella di volare con lui verso il mare, ma anche in campo nella prossima stagione.