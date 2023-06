Calciomercato Juve, la quota di Vlahovic al Bayern

Il futuro di Vlahovic è tutto da definire e anche per i bookmakers la questione è decisamente un rebus. Tra le scommesse sul calciomercato una di queste riguarda proprio la prossima squadra di Vlahovic alla data del primo settembre.

Vlahovic resta alla Juve o va via? La situazione aggiornata

Non mancano gli estimatori dell'attaccante serbo, voglioso di rilanciarsi dopo una stagione complicata. La domanda è: sarà ancora a Torino la prossima stagione o accetterà una nuova sfida?

Per le quote la soluzione più probabile al momento è la permanenza alla Juventus, bancata a 2. In caso di addio ai bianconeri è al Bayern che va la quota più bassa, pari a 3 volte la posta. A 4.50 l'approdo al Chelsea mentre Vlahovic al Manchester United è un'opzione proposta a 6.

A 10 ci sono Atletico Madrid e Manchester United, quote alte ma di certo non stratosferiche. Insomma, la "partita" è aperta e la telenovela è solo all'inizio...