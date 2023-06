Rabiot, solo Vidal alla Juve ha fatto meglio di lui: il dato record

Juve, i numeri di Rabiot: solo Vidal meglio di lui

In una stagione con alcune difficoltà per la squadra e il club, Rabiot è riuscito a brillare con la Juve. Il centrocampista classe 1996 ha realizzato 11 gol e 6 assist in 48 presenze tra tutte le competizioni (QUI LE STATISTICHE DAL SUO ARRIVO IN BIANCONERO). Numeri di alto livello, che lo hanno portato a essere l'unico centrocampista negli ultimi 10 anni insieme a Vidal a essere andato in doppia cifra in una sola annata. Nella stagione 2013/14, il calciatore cileno arrivò a realizzare ben 18 reti. Quest'anno Rabiot non è riuscito a raggiungerlo, ma ha comunque disputato una stagione dai numeri significativi, ottenendo così il rinnovo del contratto.