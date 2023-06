Compleanno Paredes, il messaggio a sorpresa di Fagioli

Paredes, il messaggio di Fagioli per il suo compleanno: "Mi manchi"

Pur non avendo vissuto l'annata che la Juve si sarebbe aspettata, Paredes ha stretto forti legami con tanti compagni in bianconero. Lo dimostra il messaggio a sorpresa arrivato da Fagioli, che con una storia su Instagram ha celebrato il compleanno dell'argentino. "Auguri fratello, mi manchi. TVB", queste le parole che corredano la storia su Instagram del centrocampista bianconero, a testimonianza di come nonostante Paredes non abbia lasciato ricordi felici ai tifosi della Juve, i suoi ex compagni lo ricordano ancora con affetto.