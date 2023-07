Dybala, reunion a Ibiza con Di Maria: ci sono anche Verratti e Lavezzi

Da sempre Ibiza è una delle mete più gettonate tra i calciatori (e non solo) per le vacanze estive. Hanno scelto la stessa destinazione anche Angel Di Maria e Paulo Dybala , insieme alle rispettive compagne. I due ex Juve , reduci dagli ultimi impegni con la nazionale argentina, hanno infiammato i social con la foto postata su Instagram.

Dybala-Di Maria, reunion in terra spagnola

I tifosi sotto i commenti si sono scatenati. Tra gli juventini c'è chi scongiura Dybala di tornare: "Ti prego Paulo torna" con i cuori bianconeri, oppure "Fallo ritornare alla Juve". Ma non mancano i tifosi del Benfica (prossima destinazione di Di Maria) che tentano di far arrivare entrambi a Lisbona. Ma entrambi sembrano pensare a tutto tranne che al calciomercato. Infatti in Spagna ne hanno approfittato per assistere al concerto del cantante reggaeton J Balvin.