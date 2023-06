"Di Maria dimentica la Juve: ecco quando può arrivare al Benfica"

Di Maria, quando arriva al Benfica

Il club non avrebbe forzato per l'arrivo immediato di Di Maria per fargli passare più tempo possibile in vacanza. Intanto domenica 25 sarà in campo alla Bombonera per l'ultima partita di Riquelme. Come tutti gli altri giocatori del Benfica che sono stati impegnati nelle varie nazionali, l'argentino dovrebbe arrivare a Lisbona pochi giorni prima della partenza per il ritiro in Inghilterra in programma per il 9 luglio.

Di Maria, il post Juve parte dall'Inghilterra

Le prime partite in cui Di Maria potrebbe rimettersi in mostra con il Benfica saranno proprio le amichevoli nel Regno Unito. A partire da quella contro il Southampton a St. George's Park, il centro d'allenamento federale dell'Inghilterra. Poi la trasferta in Svizzera per la sfida contro il Basilea. Infine il 30 luglio l'amichevole contro i campioni d'Olanda del Feyenoord.