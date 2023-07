Paredes e la cena con Vlahovic & Co: serata speciale a Torino

Paredes torna a Torino , ma solo per una sera. Il centrocampista, per il momento al Paris Saint-Germain dopo il mancato riscatto della Juventus , è stato nel capoluogo piemontese per una cena speciale proprio con i suoi ex compagni bianconeri .

Paredes e la serata speciale a Torino

"Cena con amici" e un cuore: l'argentino ha pubblicato una foto insieme ai presenti nelle sue storie Instagram con questa descrizione. Al tavolo si vedono Pogba, Gatti, Bonucci, Locatelli, Fagioli, Vlahovic e Perin.

Il futuro di Paredes

Intanto Paredes è in attesa di conoscere il suo futuro per la prossima stagione. Sembra che non ci sia spazio per lui al PSG e il trasferimento al Galatasaray è vicinissimo (dove ritroverà il suo ex compagno di nazionale Mauro Icardi). Si era parlato di lui anche per un ritorno in Italia, questa volta con la maglia della Lazio. Ma il suo nome non ha riscosso un eccessivo entusiasmo con i biancocelesti che hanno virato su altri obiettivi (scopri QUI quali).