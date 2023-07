Juve, Allegri e il siparietto con Kostic: "Hai dormito oggi Filippo?"

La Juventus si gode San Francisco . I bianconeri nella giornata di sabato erano arrivati nella città californiana per affrontare il Barcellona . Amichevole che però è stata annullata a causa di un virus che ha colpito gran parte dei blaugrana. La squadra di Allegri ha dunque optato per un allenamento al Levi's Stadium, ma il divertimento nelle ore precedenti non è mancato.

Allegri non risparmia Kostic e Weah si congratula con Pulisic

Per combattere il jet leg, come documentato nel vlog che ha pubblicato la Juve sul proprio canale Youtube, lo staff bianconero ha deciso di fare palestra di prima mattina. Tant'è che Allegri entra nella sala e urla a Kostic "Hai dormito stanotte Filippo? C'era uno che vagava per l'hotel e mi sembrava fossi te". Dopo la palestra è tempo di relax, e Weah decide di videochiamare Pulisic. Con il nuovo acquisto del Milan parla e gli dice che è contento che la sua prima partita con la maglia della Juve sia contro di lui (Juve-Milan in programma per il 27 luglio a Los Angeles). Aggiunge anche che è orgoglioso di questa sua nuova tappa.

La Juve si dà al football americano

Al Levi's Stadium, prima dell'allenamento, i bianconeri si sono divertiti anche facendo qualche passaggio con la palla da football americano. Infatti lo stadio è la casa dei San Franciscio 49ers, squadra della NFL. Milik "prova gli schemi" con alcuni dello staff tecnico e Locatelli si lamenta con McKennie che gli tira la palla troppo forte. D'altronde l'americano con la palla ovale tra le mani si sente a suo agio. Lo stesso McKennie convince anche Vlahovic a fare qualche passaggio.