La Juve si prepara per il Real Madrid: Chiesa scalpita, c'è Milik

Juve-Real Madrid, Chiesa e Milik in attacco

Per quest'ultima amichevole, che si disputerà in Florida ad Orlando, Allegri potrà fare dei nuovi esperimenti in vista dell'inizio del campionato. In attacco la coppia dovrebbe essere formata da Federico Chiesa ed Arek Milik. L'ex Fiorentina è sembrato il più in forma contro il Milan e dovrà confermarsi sugli stessi livelli. Il polacco, reduce invece da un problema al polpaccio, partirà per la prima volta titolare. Si attendono risposte positive anche da Weah dopo il convincente esordio, mentre Alex Sandro è invece in dubbio per una botta. Continuano a lavorare a parte Vlahovic e Pogba, che non prenderanno parte alla partita.