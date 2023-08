Juve, primo allenamento a Orlando: gli indizi su Pogba e Vlahovic

Juve, quando tornano Pogba e Vlahovic? Gli indizi dall'allenamento

Attraverso un video pubblicato su YouTube, la Juve ha mostrato le immagini di quello che è stato il primo allenamento della squadra a Orlando. Le telecamere si focalizzano soprattutto su Pogba: dopo aver svolto per diverse settimane la preparazione in solitaria, il francese è tornato a correre e palleggiare con il gruppo, divertendosi e provando le sue classiche giocate contro i compagni. Un altro indizio arriva da Vlahovic: anche lui non sembra pronto per giocare una gara e Allegri non vuole rischiarlo. Eppure, nella partitella con i compagni, ha siglato un gol in pallonetto, come si vede proprio dalle immagini del video pubblicato dalla Juve.