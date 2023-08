Dybala e l'omaggio a Buffon per il ritiro: il commento social è commovente

La notizia ormai certa è diventata ufficiale: Gianluigi Buffon si è ritirato all'età di 45 anni. Lo ha annunciato con un commovente ed emozionante post social seguito da tantissimi tra messaggi e commenti di suoi tifosi ed ex compagni che hanno condiviso con lui un pezzo di vita. Uno di questi è stato Paulo Dybala: "Sarai sempre il mio N1"ha scritto su Instagram l'attaccante della Roma commentando il post dell'ormai ex portiere. Poi sul suo profilo ha pubblicato una foto di loro due insieme con questa descrizione: "Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sostegno. Mi hai aiutato a crescere e abbiamo vinto insieme, una persona bella dentro e fuori. Grazie di tutto N.1"

Buffon si ritira: la lettera della Juventus Ha dedicato un pensiero al portiere che ha vinto il Mondiale con l'Italia nel 2006 anche la Juventus. Lo ha fatto con una lettera pubblicata sul proprio sito ufficiale che comincia così: "È molto difficile parlare di un calcio che oggi saluta il suo numero uno per eccellenza. Oggi, ancora una volta, ti ringraziamo, sapendo che questo è uno di quei momenti che verranno ricordati nella storia del calcio. Perché non sei semplicemente stato il più forte, hai fatto di più. Hai dato un volto a un ruolo, sei diventato IL portiere". La Juve ha concluso così la lettera: "Oggi finisce un'era e siamo profondamente onorati di averla vissuta. Siamo stati parte della tua storia e tu sei stato parte della nostra. Grazie, Gigi! In bocca al lupo per la tua nuova vita".

Da Pjanic a Rakitic, quanti messaggi per Buffon Basta scorrere la sua bacheca Istagram per leggere di decine di commenti, Pjanic scrive: "Gigi sei unico, grazie per tutto amico mio. Legenda sei". Anche Bernardeschi usa la parola "leggenda" mentre Giovinco scrive "Goat" e, ancora, Arthur "Lenda", oppure Candreva, "Grazie Campione" e poi c'è anche il commento dell'account ufficiale della Serie A che lo ringrazia per le emozioni offerte agli amanti del calcio. Rakitic lo ringrazia: "Idolo, leggenda, grazie di tutto".

