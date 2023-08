Juve, Allegri: "Buon allenamento con l'Atalanta. Il mercato? Dico questo"

Pareggio a reti bianche tra Juventus e Atalanta nell'ultimo test giocato tra le due formazioni prima dell'esordio in campionato. Positivo il commento di Allegri ai microfoni di Sky: " È stato un buon allenamento contro una squadra forte. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Nel secondo tempo c’era stanchezza ma la predisposizione a lavorare bene c’è. Stiamo lavorando con la disponibilità di tutti. Stasera in fase difensiva bisogna fare un plauso a Vlahovic e Chiesa che sono stati ordinati. Le due punte sono l’ago della bilancia. Siamo solamente all’inizio, domenica iniziano i tre punti".

L'assenza dalle coppe della Juve

Allegri ha poi proseguito: "Non giocare le coppe è un qualcosa a cui mi devo abituare. Non so se si tratta di un vantaggio, vedremo a marzo se saremo dentro le competizioni, altrimenti sarà uno svantaggio. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare di domenica in domenica".

Allegri commenta il mercato

Allegri ha chiuso sul mercato: "Sono contento della rosa che ho a disposizione, difficilmente arriveranno altri giocatori nuovi. Dobbiamo migliorare quelli che abbiamo. Rispetto all’anno scorso ci saranno giocatori che miglioreranno molto".