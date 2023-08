Diretta Juve-Atalanta: segui la partita di oggi LIVE

Al Dino Manuzzi di Cesena c'è l'attesa amichevole tra Juventus e Atalanta . Una sfida che permetterà sia ad Allegri che a Gasperini di testare la condizione generale delle squadre in vista dell'esordio in campionato, fissato tra esattamente una settimana.

46' - Comincia il secondo tempo

Fischio d'inizio della ripresa di Juventus-Atalanta

46' - Entrano Milik e Soulé

Doppio cambio per la Juve: entrano Milik e Soulé al posto di Vlahovic e Rabiot

45' - Termina il primo tempo

Termina il primo tempo di Juve-Atalanta: nessun minuto di recupero

44' - Vlahovic ci riprova

Preciso cross di Cambiaso per la testa di Vlahovic: palla di poco alta

43' - Cartellino giallo per Alex Sandro

Anche Alex Sandro rimedia un'ammonizione. Il difensore bianconero ha atterrato Lookman

39' - Vlahovic spaventa Musso

Sinistro di Vlahovic dalla distanza: la palla sorvola la traversa

35' - Musso salva il risultato su Weah

Risponde la Juve con Chiesa che serve Vlahovic, ma l'attaccante serbo stecca. Sulla palla arriva Weah che va a botta sicura, ma Musso devia in angolo

34' - Perin blocca Ederson

Colpo di testa di Ederson facilmente bloccato da Perin

26' - Doppia occasione Atalanta

Doppia conclusione dell'Atalanta con Koopmeiners e Bakker: la difesa bianconera respinge

19' - Juve vicina al gol

Progressione di Vlahovic che serve al centro dell'area Chiesa, ma la punta bianconera manca l'affondo decisivo dopo l'anticipo di Djimsiti

17' - Ammonito Scalvini

Scalvini atterra Vlahovic: l'arbitro estrae il cartellino giallo

14' - Musso si oppone a Miretti

Ci prova Miretti con un forte destro dal limite: blocca Musso

12' - Ci prova Koopmeiners

Mancino di Koopmeiners che non impensierisce Perin: palla alta

9' - Chiesa sfiora il tap in vincente

Spinge la Juve: cross di Cambiaso dalla sinistra verso il centro, Chiesa non ci arriva di un soffio

8' - Weah sporca i guantoni a Musso

Destro insidioso di Weah dalla distanza: musso devia in angolo con qualche difficoltà

5' - Fase di studio tra Juve e Atalanta

Ritmi bassi nei primi minuti dell'amichevole tra Juve e Atalanta. I bergamaschi hanno maggiore possesso lungo il versante mancino

1' - Comincia Juve-Atalanta!

C'è il fischio d'inizio di Juventus-Atalanta, comincia l'ultima amichevole di precampionato per le due squadre

Gasperini lancia Zapata nonostante i rumors di mercato

Nonostante la Roma abbia fatto dei passi in avanti per Zapata, Gasperini ha deciso di inserire l'attaccante dal primo minuto nel test con la Juventus, con Scamacca che parte dalla panchina

Juve, chi è Luis Hasa

In panchina per Allegri c'è anche Luis Hasa. Leggi qui il focus sul giovane calciatore bianconero

La Juve su Diarra

Ovviamente le attenzioni della Juve sono anche sul mercato. Sul taccuino di Giuntoli c'è Diarra per rafforzare il centrocampo dopo le cessioni di Rovella e Zakaria. Leggi tutto.

Juve, tre rientri importanti per Allegri

Buone notizie per la Juve. La formazione schierata da Allegri ha messo in risalto tre importanti rientri tra i titolari e che forniscono delle ottime indicazioni in vista dell'esordio in campionato con l'Udinese: in campo ci sono Rabiot, Danilo e Perin che hanno pienamente recuperato dagli acciacchi fisici

Juve-Atalanta, le formazioni ufficiali

Juve (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners; Zapata, Lookman. All. Gasperini

Amichevole Juve-Atalanta, tra poco il fischio d'inizio

Alle 20:30 è fissato il fischio d'inizio dell'amichevole tra Juventus e Atalanta. La sfida tra bianconeri e nerazzurri si giocherà al Manuzzi di Cesena a una settimana dall'atteso inizio del campionato di serie A

