Juve, la carica dei 101

Fra le domande del campionato che m’assillano - e cominceranno ad aver risposta già dalla prossima domenica - ce n’è una particolarmente insistente, avanzata in presenza, in voce o in mail da persone di ceto diverso unite da un’unica sviscerata passione: “Scusi, cosa farebbe lei se dirigesse la Juventus?”. No, non vogliono sapere - come usava un tempo - quale sarà la formazione prescelta, come giocherà, chi godrà del prestigio di indirizzarla sul campo - capitano, mio capitano - agli ordini di Allegri. Appena celebrato - non festeggiato - il centenario degli Agnelli, facendo sparire l’ultimo degli Agnelli, restano interrogativi insoluti (Lukaku o Vlahovic?); angoscia umanissima (come sta Chiesa? È vero ch’è depresso?); vocazioni contraddette (Fagioli, Miretti, Iling Junior, Soulé, Barrenechea, De Winter, Ranocchia, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, sarà forse Giuventus - come diceva Omar, creando un nomen omen). E ancora permanente inquietudine per i processi passati, quelli futuri; per l’archiviazione polemica di fatti e nomi che rinnovano vecchi dolori, come quello di Bonucci, ultimo portatore di uno stile che aveva cancellato lo stile Boniperti: è giusto - mi chiedono - sciacquare i panni sporchi in Po come se fosse il famigerato caso delle corna piemontarde che arricchiscono le cronache gossipare? Torneranno le battutacce di Martina, sua moglie, che indispettirono gli ultrà o il gesto di Leonardo a Villar Perosa quando regalò la sua maglia a Beppe Furino chiamandolo “monumento juventino”, probabilmente aspirando alla storica successione, da capitano a capitano? Bene, io tutto questo l’arderei, come diceva l’Angiolieri, veemente polemista al tempo di Dante; s’io fossi Cecco di un decennio terrei solo scudetti e tutto il resto lo manderei al rogo.