Szczesny a muso duro: "Offerte dall'Arabia? Ho già un sacco di soldi"

Wojciech Szczesny giura ancora eterno amore alla Juventus . Il portiere polacco, nel corso dell'estate, non ha nascosto la sua volontà di continuare a indossare la maglia bianconera nonostante le voci di mercato che lo davano in partenza. Ora, a tre giorni dall'inizio del campionato, c'è la certezza che sia lui il portiere titolare della Juve .

Juve, le parole di Szczesny

Queste le sue parole al portale polacco TVP Sport: "Offerte dall'Arabia? Ho già guadagnato un sacco di soldi nella mia vita. Preferisco le sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso avere. Ho letto molto poco di me stesso. Ma non c'è argomento ed è difficile che una voce possa avere influenza su di me. So che sono e sarò un giocatore della Juventus, a meno che non mi vogliano. Sono legato a questo club e rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus".

Szczesny e l'obiettivo scudetto

Szczesny continua parlando dell'obiettivo scudetto: "La voglia di riconquistare lo scudetto è sempre più grande. Ma questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver alzato un trofeo hai voglia di vincerne un altro. C'è frustrazione per il fatto che non abbiamo avuto successo ultimamente, ma c'è la motivazione per tornare a lottare per gli obiettivi più grandi".

"Fuori dall'Europa? Non è la fine del mondo"

Infine l'argomento Europa: "Ora passerò anche martedì e mercoledì con la Champions League solo davanti alla TV. Siamo stati espulsi dalle coppe europee e non ho intenzione di fare nulla al riguardo. È quello che è e ora ci sarà più tempo per allenarsi adeguatamente e un po' più di riposo, per la prima volta nella mia carriera. Non è la fine del mondo per me che siamo stati trattati come siamo stati trattati".