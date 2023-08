Juve-Bologna, Di Bello e Fourneau fermati per il mancato rigore

Dopo Juventus-Bologna e le polemiche scaturite per il mancato calcio di rigore per i rossoblù , sono arrivati i primi provvedimenti del designatore arbitrale Gianluca Rocchi .

Serie A, fermati Di Bello e Fourneau dopo Juve-Bologna

Rocchi ha deciso di intervenire all'indomani dell'1-1 tra Juve e Bologna all'Allianz Stadium. L'arbitro Di Bello non ha infatti concesso un netto calcio di rigore alla formazione ospite per un fallo di Iling Junior su Ndoye. Un errore aggravvato dal mancato intervento da parte della sala Var, diretta da Fourneau. Per questo entrambi verranno sospesi per i prossimi turni di Serie A. Non una grande partenza quindi per la classe arbitrale, al centro già delle polemiche dopo appena due giornate.