Juve, avvio super di Chiesa: eguagliato un record di Ronaldo

Il migliore in campo della Juve al Castellani è stato sicuramente Federico Chiesa . L'attaccante bianconero si è rivelato protagonista nel reparto avanzato, mettendo a segno la rete che ha chiuso l'incontro , la seconda in campionato.

I numeri di Chiesa: il dato che lo accomuna a Ronaldo

L'avvio stagionale di Chiesa è stato positivo, caratterizzato da delle buone prestazioni che l'hanno visto decisivo nei match esterni giocati contro Udinese ed Empoli. La marcatura di ieri ha permesso a Chiesa di eguagliare un primato di Ronaldo: dopo il portoghese, l'attuale numero 7 bianconero è stato il primo a essere coinvolto in gol in cinque presenze esterne consecutive in Serie A. Un inizio importante, proprio quello che si aspettava Allegri.