Milik, il gesto per il tifoso anziano è virale: "L'amore non muore mai"

Arek Milik ha contribuito a rendere virale un video davvero emozionante. Protagonista un anziano signore che sabato scorso si è commosso al momento del suo ingresso sugli spalti dell' Allianz Staidum per assistere a Juventus-Lazio (3-1).

Accompagnato da quello che, verosimilmente, dovrebbe essere un suo figlio o parente, l'anziano signore si è guardato intorno come un bambino in un negozio di caramelle facendo sempre più fatica a nascondere l'emozione: ha dato una pacca sulla spalla allo steward che con molta gentilezza gli ha indicato il posto dove sedersi e non è riuscito a trattenere le lacrime.