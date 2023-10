Kean sostituito e furioso: la frase urlata a Allegri dopo il cambio

Juve-Verona Kean sostituito dopo due gol annullati dal VAR

"Ma perché, ma perché!" ha gridato due volte Kean rivolgendosi alla panchina e quando è uscito non ha stretto la mano a Chiesa, che lo ha rilevato. Furioso, visibilmente stizzito per le decisioni arbitrali, Kean si è diretto immediatamente negli spogliatoi senza sedersi in panchina. Il cambio di Allegri è stato con ogni probabilità dettato dal nervosismo per i due gol annullati, ma non è bastato per placare l'ira di Kean che si è poi riaffacciato sistemandosi a bordocampo.