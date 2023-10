Diretta Juve-Verona, ora LIVE la partita di oggi

All' Allianz Stadium Juventus e Verona si sfidano nella decima giornata di Serie A . I bianconeri vanno a caccia della terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Torino e Milan . I gialloblù, che non vincono da sette partite, vogliono tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila, l'ultima maturata in casa contro il Napoli .

21:11

Verona, rigore non concesso dopo un check del VAR

Il Verona invoca un rigore per un presunto tocco di mano di Weah su cross di Doig. Feliciani si consulta col VAR e fa riprendere il gioco.

21:09

Kean contro il Verona, la sfida continua

Altro tentativo di Kean su cross di Kostic dalla sinistra: fuori.

21:04

Kean di testa, salva Montipò

Continua la sfida nella sfida tra Kean e Montipò: colpo di testa su invito morbido di Locatelli, colpo di reni dell'estremo difensore dei gialloblù che alza la palla oltre la traversa.

21:01

Gol annullato alla Juve

Gol annullato alla Juve. Kean sconsolato dopo essersi liberato con una sterzata su Folorunsho, rientrato sul destro ed aver calciato dalla distanza battendo Montipò. La palla è stata sporcata da Vlahovic in maniera decisiva, ma in negativo: il serbo era oltre la linea di un tacchetto.

20:56

Assedio Juve

Azione insistita della Juve, conclusa da una conclusione sbilenca di Gatti: palla in Curva.

20:52

Verona rintanato in difesa, spinge la Juve

Tutti dietro la linea del pallone i giocatori del Verona, che non vogliono lasciare spazio alla Juve. I bianconeri fanno circolare pazientemente la palla cercando di allargare le maglie della difesa veneta. Tiro di Kean: murato.

20:48

Juve subito all'attacco

Prima una scorribanda di Rabiot, poi un uno contro uno vinto da Weah contro Terracciano: Juve subito all'attacco per cercare di sbloccare la partita contro il Verona.

20:45

Juve-Verona, si gioca!

Calcio d'inizio, fischia Feliciani: è iniziata Juve-Verona.

20:43

Juve-Verona, squadre in campo

Stretta di mano tra Allegri e Baroni, un allenatore che ha finora sempre battuto in Serie A. Sta per iniziare Juve-Verona.

20:41

Juve-Verona, si alzano i decibel all'Allianz Stadium

Tutto pronto per il calcio d'inizio di Juve-Verona, si fanno sentire i tifosi che accarezzano l'opportunità di rivedere i bianconeri al comando della classifica.

20:36

Foto Locatelli e tweet Juve: "Occhi sull'obiettivo"

"Occhi sull'obiettivo". Con una foto di Locatelli che osserva gli spalti che vanno riempiendosi la Juve fa capire quanto desideri fortemente un successo contro il Verona per balzare momentaneamente al primo posto in classifica.

20:27

Juve-Verona, Allegri a Sky: "Primo posto? Pensiamo a battere il Verona..."

Allegri ha parlato a Sky prima di Juve-Verona: "Primo posto? Lo stimolo è quello di battere il Verona, dobbiamo fare una partita di attenzione, tecnica e grande fisicità perchè loro sono una squadra fisica. Abbiamo recuperato Vlahovic e Chiesa, siamo al completo, ma anche dietro e in mezzo abbiamo buoni giocatori in panchina. Serve una gara di squadra e di gruppo con rispetto per il Verona. Avere meno rotazioni a disposizione? Ci sono vantaggi e svantaggi. In questo momento va bene così, cerchiamo di fare il possibile per tornare a giocare le Coppe".

20:23

Tweet Juve: "Carichi!"

La Juventus ha postato un video con il riscaldamento della squadra di Allegri: "Carichi!" il testo a corredo del tweet.

20:17

Juve-Verona, Rugani: "Occasione da sfruttare"

Daniele Rugani ha parlato a DAZN: "Prenderci il primo posto per una notte è una bella occasione, dobbiamo sfruttarla"

20:13

Juve, Rugani vuole confermarsi talismano

Juve, talismano Rugani: il difensore sarà ancora titolare date le assenze di Danilo e Alex Sandro. Con lui in campo i bianconeri collezionano clean sheet.

20:10

Juve, un solo cambio rispetto alla sfida con il Milan

Vlahovic per Milik: Allegri ha confermato dieci undicesimi della formazione opposta al "Meazza" contro il Milan. Di nuovo titolare Kean, premaiato per la prestazione positiva contro i rossoneri. Nel Verona prima panchina stagionale per Ngonge.

19:54

Juve-Verona, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juve-Verona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Cambiaso, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Chiesa, Milik, Yildiz, Iling-Junior.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terraciano; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni.



A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Lazovic, Cruz, Joselito, Saponara, Serdar, Ngonge, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula.

19:43

Juve, i tifosi si caricano dando il cinque ai tifosi

I giocatori della Juve si caricano in vista del match con il Verona guadagnando gli spogliatoi attraversando due ali di folla, come documentato sull'account X del club bianconero: è già clima partita.

19:30

Tra poco il fischio d'inizio di Juve-Verona

Cresce l'attesa per il fischio d'inizio di Juve-Verona, in programma alle 20:45. Va riempiendosi l'Allianz Stadium, che vuole spingere la squadra di Allegri alla vittoria.

