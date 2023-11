Caressa a Pechino Express, Allegri preoccupato: il retroscena esilarante

Cosa è successo tra Caressa e Allegri?

Caressa ha partecipato a Pechino Express, noto reality in onda su Sky, insieme alla figlia Eleonora. Di conseguenza, non è stato presente al suo solito posto nel ruolo di conduttore di Sky Calcio Club, trasmissione in onda ogni domenica sera dopo il posticipo del campionato di Serie A. Cosa c'entra Allegri? Dopo il match con l'Inter, il tecnico della Juve si è preoccupato dell'assenza di Caressa e di conseguenza gli ha inviato un messaggio per sapere se stesse bene, perché ignaro della partecipazione a Pechino Express. Caressa l'ha rincuorato, anche perché è tornato in onda.